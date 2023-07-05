Президент Азербайджана назвал Совбез ООН пережитком прошлого

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Баку заявил, что Совет Безопасности ООН в его нынешнем виде является пережитком прошлого. По словам главы республики, которые приводит APA, Совбез ООН не отражает современную реальность.

Мы выступаем за расширение состава Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым. Я рад, что сегодня в мире консенсус по этому поводу растет, — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что в Совбезе ООН должны быть предоставлены страны, председательствующие в Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза. Алиев уточнил, что этим государствам необходимо предоставить места в Совете Безопасности на ротационной основе и наделить их правом вето.

В июне издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что власти США хотят реорганизовать СБ ООН и включить в его состав еще шесть стран в статусе постоянных членов Совбеза, но без предоставления этим государствам права вето. WP сообщало, что США обсуждают расширение СБ с дипломатами из 193 стран — членов ООН.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Глава Госдепартамента по итогам встреч с коллегами из двух стран сообщил, что Баку и Ереван подошли ближе к подписанию мирного договора, но до окончательного соглашения еще предстоит немало работы.