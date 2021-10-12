«Ужас ужасный»: актриса Миронова о столичных хрущёвках

Актриса театра «Ленком» Мария Миронова, снявшаяся также во многих кинофильмах, назвала архитектуру хрущёвок недоразумением, от которого теперь непонятно, как избавляться. Как рассказала актриса в беседе с изданием «Москвич Mag», больше всего в Москве ей не нравятся районы с домами той эпохи.

Честно говоря, сталинский период и то, что было построено в 1910–1920-х годах и до сих пор сохранилось, очень классно. А что касается хрущёвской архитектуры, я считаю, что это ужас ужасный, а учитывая то, сколько их, с низкими потолками, настроили, как избавляться от хрущёвок, я не знаю, — отметила артистка.

Миронова отметила, что её очень впечатлила архитектура Сингапура с его небоскрёбами. Похожие ощущения она испытывает в столичном деловом квартале «Москва-Сити». По её мнению, такая архитектура — это классно, а хрущёвки являются недоразумением, которые «просто так не снесёшь и ничем не заменишь».

С начала 2017 года в Москве запущена программа реновации жилья, которая предусматривает расселение хрущёвок и переселение жителей в новые дома. Модель расселения предусматривает, что частный застройщик получает под редевелопмент площадку с ветхим жильём, предоставляет жителям этих домов квартиры того же метража в том же районе, а саму площадку может застроить жильём большей этажности, тем самым окупив свои затраты на расселение.

Ранее Минстрой России утвердил критерии, определяющие дополнительную категорию ветхого жилого фонда — дома, ограниченно годные для проживания. Жить в них допускается лишь при условии постоянного мониторинга технического состояния и усиления или восстановления конструкций в случае необходимости.