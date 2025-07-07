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07 июля 2025 в 14:35

День семьи, любви и верности: история и традиции праздника 8 июля

День семьи, любви и верности: когда отмечают, что за праздник День семьи, любви и верности: когда отмечают, что за праздник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежегодно 8 июля по всей Российской Федерации проходит День семьи, любви и верности. С одной стороны, торжество напоминает о красивой легенде о святых Февронии и Петре, ставших символом супружеской верности. А с другой, он посвящен и обычным гражданам. День призывает всех хранить преданность и выражать теплые чувства. День Петра и Февронии в 2025 году в который раз подряд объединит тысячи россиян на тематических ивентах: концертах, фестивалях, выставках. В этой статье рассказываем об истории этого интересного события, его символах и традициях — от древнерусской легенды до современности.

День семьи, любви и верности: история праздника

Как выбрали дату для праздника? Дело в том, что в день 8 июля христиане вспоминают Петра и Февронию Муромских. Их считают покровителями супружеской жизни, верности и тихого семейного счастья. Легенда о святых для многих поколений россиян является символом любви, которая способна выдержать любые испытания.

В то же время интересно, что День Петра и Февронии начали справлять как светский, а не церковный праздник лишь в середине нулевых, а точнее — в 2008 году. Тогда активисты предложили заменить иностранный День святого Валентина на более «родной» праздник с корнями в российской истории. За неполные два десятилетия 8 июля прочно вошло в народный календарь. А совсем недавно, в 2022 году, ивент и вовсе заработал официальный статус, став государственным.

В наши дни День Петра и Февронии отмечают во всех уголках государства. В первую очередь празднества устраивают в ЗАГСах, но тематические события включены в программу в библиотеках, театрах и музеях. А иногда их проводят прямо на улицах!

История праздника 8 июля История праздника 8 июля Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто такие Петр и Феврония — главные герои дня: легенда о муромских святых

История крестьянки Февронии и князя Петра изложена в отличном образце древнерусской литературы, старинной повести. Согласно летописной версии, Петр, заболев редкой кожной болезнью, никак не мог найти излечения, пока не обратился к простой крестьянке Февронии из деревни Ласково. Она согласилась помочь, но поставила условие: после исцеления обязан взять ее в супруги.

Петр согласился, но, исцелившись, нарушил данное слово. И тогда недуг вернулся. Лишь после этого князь осознал, что преданность, честность и любовь куда важнее знатного происхождения. Он исполнил обещание и больше не разлучался с Февронией, хотя жизнь была неласкова к героям: окружение Петра вовсе не собиралось принимать безродную княгиню. В итоге супругам даже пришлось оставить город. Однако любовь и смирение, гласят легенды, помогли им вернуться и снова править своей вотчиной.

А самое удивительное в этой красивой истории — они ушли из жизни в один день, как раз 8 июля 1228 года. Погребены герои тоже были вместе, а затем церковь канонизировала возлюбленных как святых. С тех пор День Петра и Февронии стал символом любви, преодолевающей преграды — от заболеваний до социальных неурядиц.

День Петра и Февронии: традиции День Петра и Февронии: традиции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Символы и традиции праздника: от ромашки до государственной награды

Главным символом даты является ромашка — простой, но трогательный цветок, который в массовом сознании ассоциируется с чистотой, искренностью и нежностью. Ромашка стала эмблемой праздника, ее часто дарят в этот день, украшают ею дома и общественные места. Ведь не зря же именно на этом цветочке девушки гадают — любит или нет?

В традициях праздника исключительное место занимают семейные обряды и ритуалы. Россияне стремятся уделить максимум внимания родне, выразить благодарность и любовь.

В День семьи, любви и верности 2025 года традиционно проводятся особые культурные мероприятия.

  • Предложения, венчания, свадьбы. С древности начало июля казалось нашим предкам благоприятным для заключения союзов. Так что 8 июля готовьтесь увидеть невест в белых платьях, помолвки, признания в любви.

  • Ромашковые парады. Шествия в костюмах, конкурсы семейного творчества и другие необычные тематические ивенты.

  • Фотосессии — в ЗАГСах, дома и на праздниках.

Часть мероприятий посвящена подрастающему поколению. Поэтому в такой день проходят конкурсы рисунков, литературные вечера и творческие встречи. Их цель — воспитать у детей и подростков уважение к семье и многовековым традициям. День семьи, любви и верности — событие, который объединяет поколения, помогает сохранить связь между прошлым и настоящим.

События 8 июля 2025 года: куда сходить в День семьи, любви и верности События 8 июля 2025 года: куда сходить в День семьи, любви и верности Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А еще в начале второго месяца лета вручают почетную награду «За любовь и верность». Ее могут получить жена и муж, которые прожили вместе 25 и более лет. И совсем не важно, где проживают верные супруги — церемонии проводят от деревень до мегаполисов.

Как отмечают праздник в 2025 году: благотворительные акции, концерты и прогулки

День Петра и Февронии 2025 года обещает быть насыщенным разными событиями днем. 8 июля в разных уголках страны запланировано множество ивентов. Масштабная программа, разумеется, намечается в Муроме, на родине святых: от выставки ретроавтомобилей до фестиваля реконструкции — развлечения на любой вкус.

8 июля 2025 года — рабочий день, вторник, поэтому в Москве часть мероприятий уже прошла в минувшие выходные, например, праздник в Царицыно. Но далеко не все! Масштабную программу подготовили на ВДНХ: обещают концерт, творческие развлечения и мастер-классы. В усадьбу «Кусково» отправляйтесь на специальный практикум. Организаторы обещают объяснить, как лучше понимать родню. В кинотеатрах «Москино» запланированы бесплатные тематические кинопоказы. Это, конечно, не все события: всего их будет более 300, можно подобрать на любой вкус.

Петербург тоже не отстает: тут, например, пройдет фестиваль «Любовь в традиции». Тематические мероприятия запланированы в Российском этнографическом музее.

Кроме того, в День семьи, любви и верности в 2025 году по традиции состоятся службы и молебны в честь святых. Прихожане активно посещают церкви, чтобы вознести молитвы о благополучии родственников и получить благословение. Особой традицией стало освящение обручальных колец и венчальных икон в такой день. Многие верят, что так можно добиться крепкого брака. Феврония и Петр помогут укрепить отношения, защитят от невзгод и поддержат в трудные минуты.

Церковный праздник 8 июля 2025 года Церковный праздник 8 июля 2025 года Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

А еще в эту же дату принято проводить специальные благотворительные акции: помогать малоимущим, многодетным, людям, попавшим в трудные ситуации, матерям-одиночкам и тем, кто потерял кормильца. Поддержку оказывают и пенсионерам, ведь они регулярно остаются одни. Поэтому помните, что День семьи, любви и верности — еще и про добрые дела и помощь окружающим, иногда даже совсем незнакомым людям.

День Петра и Февронии в 2025 году — особое событие, когда каждый может выразить свою любовь и благодарность тем, кого ценит. Самое время достать старые альбомы с семейными фотографиями, позвонить родителям или провести побольше времени со второй половинкой.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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