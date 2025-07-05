Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей

Повысить рождаемость в стране можно с помощью поэтапного списания задолженности по ипотеке для семей за каждого рожденного ребенка, передает заявление председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова ТАСС. По его словам, за третьего жилищный кредит должен полностью списываться.

А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — мы говорим людям: «Спасибо, вы выполнили важную для государства задачу». И полностью кредит прощается, — высказался Миронов.

Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что власти не намерены ужесточать требования к льготной программе «Семейная ипотека». По словам представителей ведомства, выдача таких кредитов будет продолжена во всех банках страны. Они напомнили о продлении этой инициативы до 2030 года по поручению российского лидера Владимира Путина. Кроме того, она была расширена и теперь распространяется на семьи, имеющие одного ребенка до шести лет или двух детей до 18 лет, а также включает вторичное жилье в некоторых регионах.