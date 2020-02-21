Наверняка, люди, шесть лет назад поджигавшие на площади Независимости в Киеве покрышки и, напялив кастрюли на головы, бросавшиеся на «Беркут», видели Украину образца 2020 года иной. В бунтарских мечтах их страна органично вписывалась в общее европейское пространство, где элегантно одетые джентльмены и дамы в вечерних платья совершают променад по Крещатику, а главной проблемой должны были стать толпы немытых русских на границе, рвущихся приобщиться к этому дивному новому миру. Но жизнь всегда вносит свои коррективы, и шестая годовщина «Революции достоинства» стала для страны Днём позора.

Всё 20 февраля из Украины шли какие-то совершено невероятные для 2020 года новости, и с каждой следующей уровень изумления только рос. С самого утра, пока Владимир Зеленский с супругой выполняли обязательный ритуал поклонения у памятника «героям Небесной сотни», над страной кружил самолёт с его гражданами, эвакуированными из китайской Ухани — центра эпидемии нового коронавируса. Никто не знал, где точно он приземлится, но в каждом месте потенциального приёма людей их сограждане ставили баррикады, поджигали покрышки, а жители Тернопольской области даже устроили возле санатория «Медоборы» молебен Богородице, умоляя высшие силы не позволить привезти к ним эвакуированных.

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Намотав немало кругов в воздухе, самолёт всё же приземлился в Харькове. К тому времени президенту Украины Зеленскому даже пришлось опубликовать в соцсетях обращение к нации, из которого, в частности, стало окончательно понятно, что пассажиров прибывшего из Китая самолёта повезут в посёлок Новые Санжары. Он заверил о беспрецедентных мерах безопасности, предпринятых в местном санаторий Нацгвардии, и гарантировал, что вирус, если на борту были его носители, не вырвется за периметр. Также он пытался воззвать к совести своих избирателей:

Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера, — написал он.

Но увещевания уже не работали. В Новых Санжарах начались стычки с полицией, ситуация накалялась и достигла предела, когда автобусы выдвинулись к санаторию. Дорогу перекрывали баррикадами, тракторами, грузовиками. На подмогу полиции прислали нацгвардию с БТРом. Женщины заходились в истерике и обещали спалить здание вместе со своими согражданами «за наших детей, за наших малэньких детей, яки народились и еще не жили». В это время в окна автобусов, где находились другие «малэнькие дети», полетели камни. Над Украиной внезапно открылся пространственно-временной портал, и всех затянуло в какое-то дремучее средневековье. Можно было подумать, что в посёлок привезли отходы ядерного топлива или биологическое оружие, а вовсе не простых украинцев, которым не повезло оказаться в Китае в момент эпидемии. И ни у одного из которых пока что не было выявлено симптомов болезни. Они, конечно, были немало впечатлены таким «тёплым» приёмом.

AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Чтобы хоть как-то утихомирить озверевших новосанжарцев, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что отправится в карантин вместе с прибывшими людьми, и проведёт две недели в одном с ними помещении и в таких же условиях, хоть ей и придётся из-за этого пропустить 10-летие собственной дочери.

То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая, — призналась она в соцсетях.

На следующий день появилась информация, что в результате беспорядков пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, из них пятеро получили вред здоровью средней тяжести.

Вместе с тяжёлым похмельем после горячей ночи пришла пора искать виноватых, и они, конечно, нашлись. Местные жители пожаловались, что у них работают только русские телеканалы, и все новости приходится узнавать из российских СМИ, а простым людям никто из местных властей не рассказал заранее о планах устроить карантин в местном санатории. Хотя не очень понятно, какой такой российский телеканал внушил им мысль, что ни в чем не виноватых людей надо заживо сжигать, просто так, на всякий случай. Может быть, они же вещали на Одессу в 2014 году?

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский премьер Алексей Гончарук также думал всю ночь над причинами случившегося, и в итоге придумал: во всём виноваты враги Украины.

События, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием, в частности информационной войны, которая продолжается против нашей страны и внутри, и снаружи, — предложил он беспроигрышный вариант.

Конечно, за словом «снаружи» видится длинная рука «варваров» из России, никак не отпускающих свободолюбивый украинский народ в объятия европейской цивилизации.

Теперь-то можно выдумывать что угодно, например, врать про стоящие на границе облучатели. Но факт в том, что украинцы сами на деле продемонстрировали плоды своего национального строительства, и в этом свете нет ничего удивительного в том, что они с такой страстью бросились в своё время утюжить авиацией проклятый «совковый» Донбасс.