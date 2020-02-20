https://static.news.ru/photo/133cc60e-5469-11ea-914a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Страница Александра Махова в социальной сети Facebook

Эвакуированные из провинции Хубэй украинцы расстроены и подавлены из-за того, как их встретили на родине. Об этом сообщило издание ATR со ссылкой на главу харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.

Конечно, люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, что их здесь принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех... Они уже двойную проверку прошли на наличие коронавируса. Не дай бог, этот вирус там есть, — привели слова Алексея Кучера на портале.

Он добавил, что нельзя допускать такого отношения к своим же соотечественникам.

Житель Украины Александр Махов, который оказался на двухнедельном карантине, поделился впечатлениями о прибытии на родину.

Здесь вся команда спасательной миссии в шоке от протестов. Бортпроводники, пилоты и медики — все волонтёры, которые полетели за своими. Потому что Украина не бросает своих. Позорище. Но всё хорошо, к слову, — сообщил он на своей странице социальной сети Facebook.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители посёлка Новые Санжары Полтавской области на Украине стали кидать в автобусы со своими соотечественниками камнями, нападали на полицию, жгли шины и дрова на дороге, чтобы заблокировать проезд семи автобусам. Глава МВД Украины сообщил, что ему стыдно за украинцев.