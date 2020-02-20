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Жители поселка Новые Санжары Полтавской области на Украине попытались заблокировать въезд автобусов с эвакуированными украинцами из Ухани. Об этом сообщает «Газета.ru».

Сообщается, что жители Полтавской области стали кидать в автобусы со своими соотечественниками камнями, нападали на полицию, жгли шины и дрова на дороге, чтобы заблокировать проезд семи автобусам.

Один из протестующих с помощью автомобиля пытался осуществить наезд на полицейских, сообщает ТАСС.

При этом во время протестов, одному из участников беспорядков стало плохо, однако машина скорой помощи не смогла проехать из-за заблокированного проезда.

На фоне происходящего одному из участников беспорядков стало плохо, он начал терять сознание. Окружающие стали кричать, что полицейские убили местного жителя, — сообщает «Газета.ru»

На месте работали медики, пожарные и полицейские. Отмечается, что пострадавшему оказана медицинская помощь, а все очаги пожара потушены. Во время драки десять полицейских получили тяжёлые ранения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему стыдно за украинцев.

Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили... Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме, — сообщил министр.

Кроме того, украинцы в Одессе агитировали, с помощью листовок, блокировать въезд автобусов с эвакуированными на Украину. А жители города Винники во Львовской области перекрыли въезд в госпиталь автомобильными покрышками.

Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети, — осудил участников протестов президент Украины Владимир Зеленский.

В поселке Новые Санжары полиция задержала 24 участника протеста, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пенсионерка в Екатеринбурге пыталась блокировать дорогу автобусу с жителями Китая, которых везли на карантин. Отмечается, что ситуация завершилась мирным путём.