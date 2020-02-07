https://static.news.ru/photo/3c74d668-49a8-11ea-b4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пожилая женщина из Екатеринбурга преградила путь автобусу с жителями Китая, которых везли на карантин. Пенсионерка пояснила, что недавно узнала о приезде граждан КНР.

Топчи — я не пущу. Не тащи меня, я не пущу! — заявила женщина охраннику, который пытался отвести её от автобуса.

Оказалось, бабушка опасается, что вирус распространится на других людей, из-за чего пострадают её внуки.

Я просто боюсь, вдруг распространение будет, у меня внучата, жизнь ещё впереди. Зачем нам это надо? — объяснила пенсионерка.

Как сообщает телеканал «360», в итоге пожилую женщину увели от автобусов и они смогли продолжить путь.

Китайцы будут находиться на карантине в екатеринбургском санатории «Бодрость» рядом с жилым районом Эльмаш. 7 февраля он уже принял первых иностранцев. Всех постояльцев выселили из оздоровительного центра накануне, администрация Екатеринбурга пообещала вернуть им деньги за неоконченное лечение.

Ранее NEWS.ru писал, что из Китая в Тюмень были эвакуированы 128 россиян и 16 граждан СНГ. В настоящий момент они размещены в реабилитационном центре «Градостроитель» в 30 км от Тюмени. С ними работают психологи.