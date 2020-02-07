Пожилая женщина из Екатеринбурга преградила путь автобусу с жителями Китая, которых везли на карантин. Пенсионерка пояснила, что недавно узнала о приезде граждан КНР.
Топчи — я не пущу. Не тащи меня, я не пущу! — заявила женщина охраннику, который пытался отвести её от автобуса.
Оказалось, бабушка опасается, что вирус распространится на других людей, из-за чего пострадают её внуки.
Я просто боюсь, вдруг распространение будет, у меня внучата, жизнь ещё впереди. Зачем нам это надо? — объяснила пенсионерка.
Как
Китайцы будут находиться на карантине в екатеринбургском санатории «Бодрость» рядом с жилым районом Эльмаш. 7 февраля он уже принял первых иностранцев. Всех постояльцев выселили из оздоровительного центра накануне, администрация Екатеринбурга пообещала вернуть им деньги за неоконченное лечение.
Ранее NEWS.ru писал, что из Китая в Тюмень были эвакуированы 128 россиян и 16 граждан СНГ. В настоящий момент они размещены в реабилитационном центре «Градостроитель» в 30 км от Тюмени. С ними работают психологи.
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