Гражданам РФ, которых вывезли из КНР из-за вспышки коронавируса, специалисты оказывают психологическую поддержку. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области.
Речь идёт о пациентах санатория «Градостроитель»,
Непростая ситуация, в которую вы попали, создаёт дискомфорт. Для того чтобы избежать сильных переживаний, вы можете позвонить по указанным телефонам, рассказать, что вас тревожит, и получить психологическую поддержку, — указано в обращении.
Реабилитационный центр «Градостроитель» находится в 30 км от Тюмени. Сейчас в нём находятся 144 человека, эвакуированных из Ухани. Среди них 128 россиян и 16 граждан СНГ.
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, все граждане РФ и иностранцы, эвакуированные 5 февраля из китайского города Ухань и помещённые на карантин под Тюменью, находятся в нормальном состоянии, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось.
Как писал NEWS.ru, Москва может принять дополнительные меры по эвакуации россиян, которые остались в китайской провинции Хубэй, охваченной коронавирусной инфекцией.
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