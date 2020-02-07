https://static.news.ru/photo/ffe6da76-49a1-11ea-8da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Гражданам РФ, которых вывезли из КНР из-за вспышки коронавируса, специалисты оказывают психологическую поддержку. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области.

Речь идёт о пациентах санатория «Градостроитель», передаёт RNS. Центр также составил обращение к находящимся на карантине, в котором указал телефоны, по которым можно связаться с психологами и получить консультацию.

Непростая ситуация, в которую вы попали, создаёт дискомфорт. Для того чтобы избежать сильных переживаний, вы можете позвонить по указанным телефонам, рассказать, что вас тревожит, и получить психологическую поддержку, — указано в обращении.

Реабилитационный центр «Градостроитель» находится в 30 км от Тюмени. Сейчас в нём находятся 144 человека, эвакуированных из Ухани. Среди них 128 россиян и 16 граждан СНГ.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, все граждане РФ и иностранцы, эвакуированные 5 февраля из китайского города Ухань и помещённые на карантин под Тюменью, находятся в нормальном состоянии, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось.

Как писал NEWS.ru, Москва может принять дополнительные меры по эвакуации россиян, которые остались в китайской провинции Хубэй, охваченной коронавирусной инфекцией.