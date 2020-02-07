https://static.news.ru/photo/48c17aba-499a-11ea-8e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Москва может принять дополнительные меры по эвакуации россиян, которые остались в китайской провинции Хубэй, охваченной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Сейчас в провинции Хубэй продолжают оставаться десятки и даже сотни представителей тех государств, которые вроде бы уже эвакуацию осуществили. Возможно, будут приняты какие-то дополнительные меры. Могут быть меры и с нашей стороны, — цитирует ТАСС Денисова.

Дипломат назвал очень сложной организацию эвакуации россиян из провинции Хубэй, но в то же время она позволила протестировать «мобилизационные способности» страны. Денисов сообщил, что на разных этапах организации вывоза соотечественников было задействовано около 30 работников посольства. Он рассказал, что многих россиян нужно было забирать за 400–500 км от Ухани, один автобус за день проехал более 800 км и всех удалось доставить в аэропорт примерно в одно и то же время.

Хубэй — это действительно зона заражения, эпицентр эпидемии. Из всех зарегистрированных в Китае случаев заболевания коронавирусом более 70% приходятся на эту провинцию, — подчеркнул дипломат.

Как писал NEWS.ru, все граждане РФ и иностранцы, эвакуированные 5 февраля из китайского города Ухань и помещённые на карантин под Тюменью, находятся в нормальном состоянии, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

О планах по эвакуации российских граждан ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Силы ВКС должны были доставить на территорию России 133 человека. Однако им удалось вернуть более 140.