Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 21:06

Трамп и Зеленский пришли к одному соглашению в военной сфере

Свириденко: Трамп и Зеленский договорились об инвестициях в производство БПЛА

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/POOL/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский заключили договоренность об инвестициях в производство беспилотников на украинской территории, передает заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко издание «Общественное». Речь также идет о приобретении дронов Вашингтоном у Киева.

Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства на Украине. Сейчас уже новый министр обороны [Денис] Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа, — сказала Свириденко.

Ранее военный эксперт летчик-инструктор 1-го класса Андрей Красноперов заявил, что Россия борется с атаками украинских БПЛА сразу на нескольких уровнях. По его словам, для этого используются особые антидроновые ружья, а также комплексы радиоэлектронной борьбы, которые дезактивируют системы управления беспилотников, после чего они попросту падают. Иногда дроны сбивают обычной дробью, если речь идет о некрупных образцах, добавил он.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
БПЛА
дроны
беспилотники
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей одной страны начали массово депортировать из Польши
Дрон ВСУ пытался атаковать Тульскую область
В России напомнили Трампу, что ВСУ могут «наступать» только на грабли
Глава Пентагона примет участие в онлайн-встрече по Украине
Трамп намекнул на закрытие известного американского шоу
Российские военные ударили по складам ВСУ на Украине
«Те, кто вместе шел на Берлин»: идею мэра Львова назвали торгом костями
«Много шума из ничего»: Москва ответила на обвинения Канады в кибератаках
В Дагестане дети бесчеловечно поступили с кошкой
Раскрыт миллиардный доход телеведущей Высоцкой от аптечного бизнеса
Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по приграничному региону
Власти одной страны заблокировали Telegram
Трамп выдвинул ФРГ неожиданное условие поставок оружия Киеву
Российский истребитель признали лучшим в США
Более 140 человек пострадали от инфекции на американском круизном лайнере
В ГД объяснили, почему «человейники» должны остаться в прошлом
ФНС заблокировала счета известного эстрадного певца
Госслужбам разрешили звонить с телефонов россиян без риска штрафа
Мерц раскрыл перспективы вступления Украины в Евросоюз
Трамп и Зеленский пришли к одному соглашению в военной сфере
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.