Трамп и Зеленский пришли к одному соглашению в военной сфере Свириденко: Трамп и Зеленский договорились об инвестициях в производство БПЛА

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский заключили договоренность об инвестициях в производство беспилотников на украинской территории, передает заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко издание «Общественное». Речь также идет о приобретении дронов Вашингтоном у Киева.

Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства на Украине. Сейчас уже новый министр обороны [Денис] Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа, — сказала Свириденко.

Ранее военный эксперт летчик-инструктор 1-го класса Андрей Красноперов заявил, что Россия борется с атаками украинских БПЛА сразу на нескольких уровнях. По его словам, для этого используются особые антидроновые ружья, а также комплексы радиоэлектронной борьбы, которые дезактивируют системы управления беспилотников, после чего они попросту падают. Иногда дроны сбивают обычной дробью, если речь идет о некрупных образцах, добавил он.