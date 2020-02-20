https://static.news.ru/photo/e1fdbb82-543d-11ea-a1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зоряна Скалецкая/Facebook

Чтобы успокоить местных жителей, министр Зоряна Скалецкая решила пробыть две недели с гражданами страны, находящимися под наблюдением медиков после возвращения из КНР.

Она напомнила, что прибывшие из Ухани людя являются гражданами Украины и в стране должны заботиться об их здоровье и безопасности. Скалецкая призналась , что её поразили паника, неприятие, агрессия и негатив, с которыми эвакуированных встретили на родине.

Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одной комнате, в таких же условиях. Надеюсь, мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и людей по всей стране, — написала глава ведомства в своём Facebook.

Как сообщал NEWS.ru ранее, жители поселка Новые Санжары Полтавской области на Украине попытались заблокировать въезд автобусов с эвакуированными украинцами из Ухани. Сообщается, что жители Полтавской области стали кидать в автобусы со своими соотечественниками камнями, нападали на полицию, жгли шины и дрова на дороге, чтобы заблокировать проезд семи автобусам.