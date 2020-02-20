Пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области сообщила о перекрытии трассы около населённого пункта Новые Санжары. Причиной стало возвращение эвакуированных украинских граждан из Ухани.

При попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка, — цитирует РБК сообщение правоохранительных органов.

Протест местных жителей начался утром 20 февраля 2020 года. Они вышли на трассу из-за желания властей разместить эвакуированных из КНР в санатории МВД.

NEWS.ru передавал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал подселить эвакуированных из КНР в особняки чиновников и представителей власти.

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