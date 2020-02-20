Шестеро граждан РФ задержаны в порту датского города Гедсер по подозрению в контрабанде крупной партии кокаина.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на полицию Копенгагена. По её данным, россияне пытались перевезти на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из Швеции в Санкт-Петербург, 100 кг...