Пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области сообщила о перекрытии трассы около населённого пункта Новые Санжары. Причиной стало возвращение эвакуированных украинских граждан из Ухани.
При попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка, —
цитируетРБК сообщение правоохранительных органов.
Протест местных жителей начался утром 20 февраля 2020 года. Они вышли на трассу из-за желания властей разместить эвакуированных из КНР в санатории МВД.
NEWS.ru передавал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал подселить эвакуированных из КНР в особняки чиновников и представителей власти.
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