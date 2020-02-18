https://static.news.ru/photo/c0f8f9da-5256-11ea-ad7b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцев, которых эвакуируют из КНР на родину из-за коронавируса, президент Владимир Зеленский пообещал подселить в особняки чиновников и представителей власти, подстрекающих людей перекрывать дороги и препятствовать их возвращению на Украину.

Как передаёт RNS, Зеленский во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заметил, что некоторые политические партии призывают граждан не допустить возвращения соотечественников и блокировать дороги из-за опасности занести коронавирус на Украину.

Предъявил глава страны претензии и некоторым украинским СМИ, распространявшим информацию о недостаточных мерах противодействия распространению болезни, вызванной новым вирусом COVID-19. Зеленский напомнил о сообщениях об эвакуации украинцев «куда-то не туда», и о якобы неготовности принимать их в родной стране.

Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезём всех наших граждан, а мы обязательно их привезём домой, потому что это наша обязанность, конституционная и просто человеческая. Я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки!, — заявил Зеленский.

Президент Украины заверил, что власти полностью готовы принимать и размещать эвакуированных из Китая, а ситуация находится под полным контролем.

Поводом для данного заявления стали высказывания местных чиновников и политиков. Началось всё со слов премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Он сообщил, что Киев эвакуирует туристов из Китая, когда будет на 100% уверен в отсутствии риска распространения коронавируса на украинской территории.

Затем Гончарук заверил, что 18 февраля эвакуированных из КНР разместят на 3-4 объектах. Однако 17 февраля Обуховский райсовет попросил Зеленского не размещать 280 украинцев в частном санатории в Обуховском районе Киевской области, писал NEWS.ru.