13 февраля 2026 в 14:05

Делается за 5 минут, варить не нужно: яркий салат «Ветчинный», который поражает вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Ветчинный» — настоящая находка для занятых дней и неожиданных гостей. Никакой варки, минимум действий и максимум вкуса. Сочный, нежный, с лёгкой грибной ноткой и сладкой кукурузой — получается настолько удачным, что просят готовить снова и снова. Идеален для ужина, перекуса и праздничного стола.

Ингредиенты: ветчина — 200 г, твёрдый сыр — 150 г, консервированная кукуруза — 340 г, маринованные шампиньоны — 300 г, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Ветчину нарезают тонкой соломкой, шампиньоны — пластинками, сыр натирают на средней или крупной тёрке. В миске соединяют все ингредиенты, добавляют кукурузу, слегка подсаливают и заправляют майонезом. Всё хорошо перемешивают и сразу подают к столу. Салат получается настолько вкусным, что готовить его хочется снова и снова.

Ранее мы делились рецептом соуса-подливы из фарша и сливок ко всему на свете. К макаронам, пюре и гречке — невероятно вкусный и густой.

Проверено редакцией
салаты
ветчина
кукуруза
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
