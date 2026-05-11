Даже на голой глине и в засуху дает по 50 цветов на куст и не требует полива: похож на гибискус

Если вам нужен цветок, который растет как на дрожжах и не просит ничего взамен, сажайте лаватеру, или хатьму — однолетнюю красавицу с внешностью тропического гибискуса и характером русского сорняка.

Ее цветение похоже на яркие шелковистые граммофончики диаметром до 10 см, собранные в пазухах листьев по всей высоте мощного куста, а окраска варьируется от молочно-белой и нежно-розовой до насыщенно-малиновой, часто с более темными глазками в центре.

Лаватера растет на любой почве, от песка до глины, выдерживает полуденный зной без полива, не боится ветра и возвратных заморозков. Этот цветок абсолютно не болеет мучнистой росой, его не трогает тля, а слизни обходят стороной.

Семена можно сеять сразу в открытый грунт в мае на глубину 1 см — через три дня появятся всходы, а через полтора месяца вы получите цветущий куст. Цветет лаватера непрерывно с конца июня до самых заморозков в октябре.

Лучшие сорта: «Серебряная чаша», «Розовая красавица», «Мон Блан» и смесь «Танагра».

