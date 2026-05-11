11 мая 2026 в 13:15

Даже на голой глине и в засуху дает по 50 цветов на куст и не требует полива: похож на гибискус

Фото: D-NEWS.ru
Если вам нужен цветок, который растет как на дрожжах и не просит ничего взамен, сажайте лаватеру, или хатьму — однолетнюю красавицу с внешностью тропического гибискуса и характером русского сорняка.

Ее цветение похоже на яркие шелковистые граммофончики диаметром до 10 см, собранные в пазухах листьев по всей высоте мощного куста, а окраска варьируется от молочно-белой и нежно-розовой до насыщенно-малиновой, часто с более темными глазками в центре.

Лаватера растет на любой почве, от песка до глины, выдерживает полуденный зной без полива, не боится ветра и возвратных заморозков. Этот цветок абсолютно не болеет мучнистой росой, его не трогает тля, а слизни обходят стороной.

Семена можно сеять сразу в открытый грунт в мае на глубину 1 см — через три дня появятся всходы, а через полтора месяца вы получите цветущий куст. Цветет лаватера непрерывно с конца июня до самых заморозков в октябре.

Лучшие сорта: «Серебряная чаша», «Розовая красавица», «Мон Блан» и смесь «Танагра».

Ранее был назван цветок на замену петунии и бегонии — для клумб, кашпо и балконов: на одном кусте до 50 цветков.

Проверено редакцией
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
