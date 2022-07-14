Лимит баллов: предложен новый способ борьбы с нарушениями ПДД Незаконопослушных водителей необходимо лишать прав на срок от полугода до года

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Инспектор ДПС регулирует движение на одной из улиц

Власти России говорят о постоянном снижении аварийности на дорогах. Так, 2021 году показатель смертности в ДТП сократился на 8% по сравнению с 2020 годом, сообщили в ГИБДД. Но общая динамика остается тревожной. Около 18 тысяч человек ежегодно гибнут на дороге. В основе любого ДТП лежит нарушение одного или нескольких правил дорожного движения. Но российские водители продолжают упорно игнорировать существующие нормы. Чтобы решить эту проблему, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает обратить внимание на опыт стран Евросоюза, где показатель смертности на дорогах один из самых низких в мире. NEWS.ru ознакомился с его проектом по снижению аварийности.

В России необходимо разработать и внедрить систему штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Каждому нарушению ПДД, за которое не лишают прав, присвоить штрафной балл от одного до восьми в зависимости от степени его влияния на безопасность движения. Например, за нарушение правил пользования звуковыми сигналами и аварийной сигнализацией можно давать один балл, а за проезд на красный свет — восемь баллов.

Если водитель набирает 15 баллов в течение двух лет, то лишать его права управления транспортным средством сроком на один год. Для начинающего водителя и для тех, кто вновь получает права после изъятия, — порог восемь баллов. Дмитрий Давыдов автор проекта «20 идей по развитию России»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Водительское удостоверение

Для восстановления прав по прошествии одного года нарушителя необходимо обязать проходить обучение и сдавать экзамены, убежден Давыдов. Для добросовестных водителей тоже должны существовать привилегии. Если человек передвигается на автомобиле, не нарушая правила, то, начиная с третьего года, ему можно увеличивать кредит баллов на одну единицу.

Система учета штрафных очков может быть создана на базе существующих правительственных информационных ресурсов и не потребует существенных затрат, считает Давыдов. Поэтому внедрение системы штрафных баллов может также стать экономически выгодным мероприятием для государства.

И страховые компании получат преимущество в виде дополнительных данных, на основании которых они смогут более точно вычислять стоимость страховки с учетом риска от склонности водителя к нарушениям, — сообщает автор проекта «20 идей по развитию России».

Аналогичная практика применяется во многих странах мира и уже показала свою эффективность. Наиболее показательным примером в этом вопросе является Испания.

Там смертность на дорогах сократилась за последние 20 лет почти в четыре раза. Эксперты приписывают такой прогресс внедрению с 1 июля 2006 года системы штрафных баллов за нарушения. Согласно закону, водителю присваивается 12 баллов ( или восемь для людей со стажем менее трех лет и для тех, кто возобновляет вождение). За любое нарушение человек рискует потерять от двух до шести баллов. Если баллов не осталось, то водительская лицензия приостанавливается на шесть месяцев в первый раз и на 12 месяцев в последующие разы.

Примеры некоторых штрафных баллов в Испании:

Выезд на встречную полосу — 6 баллов.

Нарушение приоритета пешеходов и велосипедистов — 4 балла.

Нарушение правил обгона — 4 балла.

Знак STOP и красный сигнал светофора — 4 балла.

Использование мобильных устройств — 3 балла.

Езда без ремня безопасности, детских удерживающих устройств или защитного шлема — 3 балла

Превышение скорости — от 2 до 6 баллов.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Инспектор ДПС на месте ДТП

По информации Европейского совета транспортной безопасности, в 2012 году в 17 из 27 стран Евросоюза уже использовалась система штрафных баллов, когда нарушению присваиваются баллы, а права лишаются после достижения определенной суммы в течение периода времени.

На сегодняшний день в России единственной предупредительной мерой для многих нарушений правил дорожного движения является штраф. Водители могут этим злоупотреблять, уверен Дмитрий Давыдов. Если человек исправно оплачивает все штрафы, это дает возможность регулярно нарушать, поскольку он выполняет все требования закона.

Очевидно, что этих мер недостаточно. В первую очередь такой подход не учитывает тот факт, что мелкие правонарушения могут нести в себе огромный риск для безопасности. Например, если систематическое превышение скорости на 20–40 км/ч не будет грозить лишением прав, то это позволит водителям перемещаться по городу со смертельно опасной и разрушительной для населенного пункта скоростью 99 км/ч, рискуя только лишь штрафом в 500 рублей, — сообщает Давыдов.

Дмитрий Давыдов направил свое обращение по совершенствованию существующего ПДД в несколько органов государственной власти. Были получены ответы. Заместитель начальника управления организационного обеспечения аппарата Совета Федерации Федерального собрания Ирина Харламова, сообщила, что информация была принята к сведению.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Анна Горюнова сообщила, что приняла к сведению инициативу Давыдова и поблагодарила за проявленный интерес. Как можно заметить, на сегодняшний день дальше формальных ответов дело не пошло.

Приняла к сведению и поблагодарила автора проекта «20 идей по развитию России» за обращение заместителя директора департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Минюста России Вероника Николаева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сотрудник ГИБДД

Система штрафных баллов может быть эффективна в сочетании с другими мерами, направленными на ликвидацию правонарушений на дороге, сообщил NEWS.ru автоэксперт Вячеслав Субботин.

Реализация инициативы Дмитрия Давыдова позволит существенно улучшить качество жизни россиян. Автор проекта надеется на законодательную поддержку со стороны государства.