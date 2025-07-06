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06 июля 2025 в 19:42

Выгнавший школьницу из автобуса водитель оказался под следствием

В Ржеве возбудили уголовное дело на выгнавшего школьницу из автобуса водителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тверской области возбуждено уголовное дело против водителя автобуса, который силой выгнал школьницу из салона, заподозрив ее в неоплаченном проезде, сообщает управление СК по региону. Инцидент произошел 4 июля в городе Ржеве. Дело возбуждено по статье о хулиганстве, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). <…> 4 июля текущего года в городе Ржеве водитель маршрутного автобуса <…> применил насилие в отношении несовершеннолетней пассажирки с причинением последней телесных повреждений, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее водитель маршрутного автобуса избил 14-летнюю школьницу и выбросил ее на обочину. По словам пострадавшей, она оплатила проезд через приложение, но из-за перебоев с интернетом платеж не отобразился. В ходе конфликта мужчина разбил телефон девочки, вырвал прядь волос и вытолкнул подростка из транспорта.

После звонка матери школьницу с рвотой и следами побоев обнаружили на остановке. Медики диагностировали у нее ушибы, ссадины, гематомы и сотрясение мозга. Водителя задержали, однако мужчина отрицает свою вину.

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школьницы
Следственный комитет
Тверская область
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