Дачный завтрак за 20 минут. Вкуснейшие горячие бутерброды — все просят еще!

Горячие бутерброды с творогом и сыром — дачный завтрак за 20 минут! Эти хрустящие бутерброды с нежной творожной начинкой и расплавленным сыром — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак или легкий ужин. Золотистая яичная корочка, сливочный творог и тягучая моцарелла создают идеальный дуэт вкусов. А главное — никаких сложных ингредиентов и долгой готовки!

В миске смешайте 3 яйца, 50 мл молока и 40 мл растительного масла. Добавьте щепотку соли и молотого перца по вкусу — взбивать не нужно, просто хорошо перемешайте вилкой. Нарежьте батон или любой другой хлеб ломтиками толщиной 1,5 см. Каждый кусочек опустите в яичную смесь на 10 секунд (черствый хлеб — на 15–20 секунд).

Выложите пропитанные ломтики на противень с пергаментом. Сверху распределите по 1,5 ч. л. творога (150 г на 8 бутербродов) и посыпьте тертой моцареллой (100 г). Остатками яичной смеси слегка смажьте края. Запекайте 15 минут при 180 °C до румяной корочки.

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