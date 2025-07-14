Раскрыты личности погибших при ударе молнии под Тулой SHOT: при ударе молнии рядом с водоемом под Тулой погиб 13-летний подросток

От удара молнии по пляжу в Тульской области погиб 13-летний мальчик, сообщает Telegram-канал SHOT. Также, по данным канала, жертвами стали 50-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Отмечается, что погибшие отдыхали на территории парк-отеля «Шахтер». Некоторые из погибших плавали в Оке, другие — находились на берегу. По словам очевидцев, молния ударила в воду у берега, разряд был мощный.



Ранее в региональном управлении МЧС подтвердили, что три человека, в том числе один ребенок, погибли от удара молнии в Тульской области. Еще три человека пострадали. По факту случившегося начата проверка.

До этого на пляже «Слобода» под подмосковным Видным молния ударила в беседку, в которой находились люди. Пострадали восемь человек. Сильнее всех была травмирована 30-летняя женщина. Разряд прошел через ее грудь и руку. Рядом находились медики, которые немедленно оказали ей первую помощь. Женщина оставалась в сознании, ее доставили в больницу с серьезными ожогами, там состояние пациентки оперативно стабилизировали.