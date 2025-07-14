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14 июля 2025 в 08:44

Простейшая полезная намазка на бутерброд за 20 минут! Быстро и вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная куриная намазка с пикантными огурчиками — полезная альтернатива паштету! Эта воздушная намазка станет вашим секретным оружием для быстрых и полезных перекусов. В отличие от традиционных жирных паштетов, здесь нет сливочного масла — только нежное куриное мясо, ароматный бульон и хрустящие нотки маринованного огурчика. Идеально для тостов, крекеров или свежего хлеба.

Обжарьте на топленом масле измельченную луковицу до прозрачности, добавьте пропущенный через пресс чеснок. 6 куриных голеней запеките в духовке до готовности (40 минут при 180 °C), отделите мясо от костей. Прокрутите мясо с луковой смесью через мясорубку или измельчите блендером.

Постепенно вливайте теплый бульон (100–150 мл), пока масса не приобретет кремовую консистенцию. Добавьте мелко нарезанные маринованные огурцы (1–2 шт.), соль и перец по вкусу. Охладите 2 часа — намазка загустеет и раскроет вкус. Для средиземноморского акцента добавьте в готовую массу оливки и каперсы. Храните в стеклянной банке до 5 дней. Отлично сочетается с зерновыми хлебцами и свежими овощами.

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курица
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намазки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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