Депутат призвал наказать блогершу за полет на военном самолете

Блогершу Марию Шалаеву, которая опубликовала пост в соцсетях о полетах на военном самолете в закрытый аэропорт Ростова, необходимо привлечь к ответственности, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, такие действия подрывают безопасность РФ.

Подобные легкомысленные публикации в соцсетях, как пост Шалаевой о перелете на военном самолете в аэропорт Ростова, представляют реальную угрозу безопасности нашей страны. Когда какая-то малышка ради лайков и внимания начинает выкладывать в открытый доступ информацию о спецрейсах, это уже не просто глупость — это прямая угроза обороноспособности государства. Если действительно гражданская особа смогла попасть на военный самолет, это свидетельствует о серьезных пробелах в системе безопасности. Необходимо провести тщательную проверку и выявить всех причастных к этому нарушению. Нужно не только допросить эту блогершу, но и пересмотреть законодательство в этой сфере, — пояснил Иванов.

Он отметил, что действия Шалаевой дискредитируют армию РФ и могут быть использованы против страны. Депутат также добавил, что в условиях СВО каждый должен понимать ответственность перед родиной. По его словам, нельзя допускать того, чтобы чье-то тщеславие и жажда популярности ставили под угрозу безопасность России.

Публикация поста Шалаевой о перелете на военном самолете в аэропорт Ростова дискредитирует нашу армию и может быть использована противником. Этот случай должен стать прецедентом. Мы обязаны защитить наши военные объекты от подобных инцидентов. В условиях СВО каждый из нас должен понимать свою ответственность перед родиной. Нельзя допускать, чтобы чье-то тщеславие и жажда популярности ставили под угрозу безопасность страны и наших военных, — резюмировал Иванов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Шалаева может получить уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. По его словам, такие меры могут быть приняты, если девушка получила несанкционированный доступ к гостайне на борту военного самолета.