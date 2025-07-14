Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 15:16

Депутат призвал наказать блогершу за полет на военном самолете

Депутат Иванов призвал наказать блогершу Шалаеву за полет на военном самолете

Мария Шалаева Мария Шалаева Фото: Социальные сети

Блогершу Марию Шалаеву, которая опубликовала пост в соцсетях о полетах на военном самолете в закрытый аэропорт Ростова, необходимо привлечь к ответственности, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, такие действия подрывают безопасность РФ.

Подобные легкомысленные публикации в соцсетях, как пост Шалаевой о перелете на военном самолете в аэропорт Ростова, представляют реальную угрозу безопасности нашей страны. Когда какая-то малышка ради лайков и внимания начинает выкладывать в открытый доступ информацию о спецрейсах, это уже не просто глупость — это прямая угроза обороноспособности государства. Если действительно гражданская особа смогла попасть на военный самолет, это свидетельствует о серьезных пробелах в системе безопасности. Необходимо провести тщательную проверку и выявить всех причастных к этому нарушению. Нужно не только допросить эту блогершу, но и пересмотреть законодательство в этой сфере, — пояснил Иванов.

Он отметил, что действия Шалаевой дискредитируют армию РФ и могут быть использованы против страны. Депутат также добавил, что в условиях СВО каждый должен понимать ответственность перед родиной. По его словам, нельзя допускать того, чтобы чье-то тщеславие и жажда популярности ставили под угрозу безопасность России.

Публикация поста Шалаевой о перелете на военном самолете в аэропорт Ростова дискредитирует нашу армию и может быть использована противником. Этот случай должен стать прецедентом. Мы обязаны защитить наши военные объекты от подобных инцидентов. В условиях СВО каждый из нас должен понимать свою ответственность перед родиной. Нельзя допускать, чтобы чье-то тщеславие и жажда популярности ставили под угрозу безопасность страны и наших военных, — резюмировал Иванов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Шалаева может получить уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. По его словам, такие меры могут быть приняты, если девушка получила несанкционированный доступ к гостайне на борту военного самолета.

блогеры
самолеты
СВО
наказания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские пограничники применили оружие против мигранта
В России 19-летний солдат-срочник погиб после теплового удара
Макрон выступил перед армией Францией с необычным призывом
Главу курской Корпорации развития обвинили во вредительстве
В США рассказали о готовности Трампа «ударить кувалдой» по России
Роза Сябитова оценила идею создать площадки для романтических знакомств
Зеленский поменял главу правительства Украины
«Радостно объявим миру»: военэксперт раскрыл важную роль Краматорска
Синоптик ответила, ждать ли этим летом температурных рекордов в Москве
В Германии раскрыли план по закупке систем Patriot для передачи Украине
Пропажа вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке попала под прицел СК
Суд вынес приговор Акунину по делу о терроризме
Тревожный сон о тюрьме: к чему снится побег или выход на волю?
Маск раскрыл новые детали о модели ИИ Grok 4
В ГД раскрыли, что мешает Евросоюзу готовиться к конфликту с Россией
Орган Сталина: почему нацисты боялись «Катюши» больше смерти
Автоэксперт раскрыл, чем грозит мытье машины в жару
Не рулеты и не оладьи! Готовлю из кабачков торт: 7 лучших рецептов
Юрист ответил, что грозит перекрывшим дорогу военному грузовику мигрантам
Ест борщ, пьет водку: что известно о бразильском бойце — фанате «Матушки»
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.