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14 июля 2025 в 09:35

Лепешки с творогом и зеленым луком! Хрустящее чудо на сковороде за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лепешки с творогом и зеленым луком — душистые и румяные! Ароматные, пышные и невероятно простые в приготовлении — эти лепешки станут идеальным завтраком или сытным перекусом. Творог делает тесто нежным и влажным, а зеленый лук добавляет свежую нотку. Готовятся за считаные минуты, а исчезают со стола мгновенно!

Для теста смешайте 250 г просеянной муки с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли. В отдельной миске разомните вилкой 200 г творога (лучше 9%), добавьте 1 яйцо, 3 ст. л. кефира и мелко нарезанный пучок зеленого лука. Соедините сухие и влажные ингредиенты, быстро замесите мягкое тесто.

Раскатайте колбаску толщиной 4–5 см, нарежьте на 8 равных частей. Каждый кусочек слегка приплюсните в лепешку толщиной 1 см. Обжарьте на сухой сковороде или с минимальным количеством масла на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или растопленным сливочным маслом. Для пикантности можно добавить в тесто щепотку молотого перца или сушеного чеснока. Эти лепешки хороши и в холодном виде — их удобно брать с собой на работу или пикник.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

лепешки
творог
зелень
рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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