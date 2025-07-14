Попробовала в гостях и выпросила рецепт: нежная вкуснятина за 30 минут!

Попробовала в гостях и выпросила рецепт: нежная вкуснятина за 30 минут!

Сметанник «Гость на час» — нежнейший пирог за 30 минут! Этот пирог — настоящее спасение для неожиданных визитов. Нежное дрожжевое тесто и воздушная сметанная заливка создают идеальный дуэт. Готовится из продуктов, которые всегда под рукой, а результат впечатляет даже искушенных сладкоежек.

Смешайте 100 мл теплого молока с 1 ч. л. дрожжей и 1 ст. л. сахара. Добавьте 1 яйцо, 25 г растопленного масла и 200 г муки. Замесите мягкое тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки взболтайте 400 г сметаны, 4 яйца и 5 ст. л. сахара.

Раскатайте тесто по форме (диаметр 26 см), сформируйте бортики. Вылейте начинку, выпекайте при 175 °C 25 минут до золотистого края.

Совет: для карамельного оттенка посыпьте края сахаром перед выпечкой. Подавайте теплым — начинка будет таять во рту!

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