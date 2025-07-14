Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 05:45

Воздушные яблочные пышки на закваске! Вкусняшки на завтрак за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные пышки на закваске — пушистые оладьи с кислинкой! Эти воздушные оладьи с яблочными кусочками — идеальный способ использовать закваску и порадовать семью ароматной выпечкой. Натуральная закваска придаёт особую пышность и лёгкую кислинку, а яблоки делают текстуру сочной. Готовятся за 20 минут — отличный вариант для выходного завтрака.

Активно размешайте 1 стакан готовой закваски с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Добавьте 1,5 стакана муки — тесто должно получиться густым как сметана. Оставьте на 15 минут для активации. 1 крупное яблоко нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в тесто.

Жарьте на среднем огне под крышкой, выкладывая тесто ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Переворачивайте, когда появятся пузырьки (примерно через 2 минуты). Доведите до золотистого цвета с обеих сторон.

Подавайте сразу со сметаной, мёдом или вареньем. Для пикантности можно добавить в тесто щепотку корицы. Эти пышки хороши и холодными — их удобно брать с собой в качестве перекуса.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

яблоки
оладьи
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Байден сделал одно важное признание о своем президентстве
Южнокорейским рыбакам пришлось утопить целое состояние
Российский боец рассказал о зверском приказе бойцам ВСУ в ДНР
Провальное отступление в ДНР, танки громят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 14 июля
Россиянам назвали способы проверки меда в домашних условиях
Терапевт раскрыла, вреден ли кофе для печени
Трамп вручил медаль российскому голкиперу ПСЖ
Врач развеяла миф о страшном вреде гречки для здоровья
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 июля 2025 года
На Украине раскритиковали статью NYT о вторжении ВСУ в Курскую область
Британский аэропорт закрыли после крушения самолета
Кардиолог раскрыла, кому опасно пить крепкий черный чай
Перечислены данные, которые нельзя хранить в смартфоне
«На пользу пациентам»: парафармацевт об ужесточении контроля за БАДами
Во Франции произошел дерзкий побег из тюрьмы
Москвичам предсказали потоп до конца июля
Юрист развеял популярный миф о налогах и МРОТ
Чехия попросила Словакию отказаться от блокировки санкций против РФ
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам
Макрон призвал сопротивляться главной угрозе Европе
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.