Воздушные яблочные пышки на закваске! Вкусняшки на завтрак за 15 минут!

Воздушные яблочные пышки на закваске! Вкусняшки на завтрак за 15 минут!

Яблочные пышки на закваске — пушистые оладьи с кислинкой! Эти воздушные оладьи с яблочными кусочками — идеальный способ использовать закваску и порадовать семью ароматной выпечкой. Натуральная закваска придаёт особую пышность и лёгкую кислинку, а яблоки делают текстуру сочной. Готовятся за 20 минут — отличный вариант для выходного завтрака.

Активно размешайте 1 стакан готовой закваски с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Добавьте 1,5 стакана муки — тесто должно получиться густым как сметана. Оставьте на 15 минут для активации. 1 крупное яблоко нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в тесто.

Жарьте на среднем огне под крышкой, выкладывая тесто ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Переворачивайте, когда появятся пузырьки (примерно через 2 минуты). Доведите до золотистого цвета с обеих сторон.

Подавайте сразу со сметаной, мёдом или вареньем. Для пикантности можно добавить в тесто щепотку корицы. Эти пышки хороши и холодными — их удобно брать с собой в качестве перекуса.

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