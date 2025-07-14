«Мощный пенек»: стало известно, что даст взятие ВС России Краматорска

Взятие под контроль ВС России Краматорска лишит Вооруженные силы Украины важного логистического узла, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, этот город является ключевым опорным пунктом, через который проходят несколько стратегических дорог. Он отметил, взятие Краматорска нарушит логистику ВСУ и создаст условия для дальнейшего продвижения российских войск.

Краматорск — очень мощный пенек на нашей дорожке к победе на Донбассе. Это один из мощнейших опорных пунктов. Плюс, это очень важный логистический пункт. Туда подходит сразу несколько дорог, шесть или восемь, и украинцы таскают по ним и подмогу, и боеприпасы. Для них это, по сути, одна из командных высот, которая находятся на поле боя на этом направлении. Чем быстрее мы его возьмем, тем больше у нас шансов на дальнейшее успешное продвижение, — пояснил Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС России могут взять ДНР под полный контроль ранней осенью. По его словам, летние боевые действия станут решающим фактором для взятия этого региона. Он отметил, что важен каждый населенный пункт.