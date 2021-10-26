Дачникам рассказали, как вырастить на огороде ягоду по 1000 рублей за кг

Голубика, хоть и вкусная ягода, но достаточно дорогая — не все себе могут ее позволить. Цена в несезон может достигать тысячи рулей за килограмм. Дачникам в блоге «Посад» в «Яндекс.Дзен» рассказали, как вырастить её без труда в собственном огороде, и развеяли миф о том, что это слишком сложный процесс.

Автор блога отметил , что всего с шести кустиков голубики в год можно собрать несколько килограммов ягоды. Лучше всего сажать кусты на солнце в кислую, влажную и плодородную почву.

Ягода не любит «затенение, сырой тяжелый грунт и вымокание корней». На один куст нужно рассчитывать квадратный метр грунта.

Если почва песчаная и из неё слишком быстро уходит вода, то для куста лучше создать небольшую искусственную низину, примерно на 10 сантиметров ниже общего уровня.

Идеальным вариантом будет снять верхний слой грунта, уложить 30–40 см чистого строительного песка, а на него торф, но не чёрный, а рыжий. Торф перемешать с компостом в пропорции 1:1.

При посадке под каждый куст рекомендуется наливать по половине стакана комплексного удобрения для хвойных.

Еженедельно под куст голубики нужно также выливать 10 литров воды. Это минимум, если нет дождей.

Ранее россиянам напомнили, что владелец дачи может получить штраф, если допустит разрастание на участке большого количества сорняков. Нельзя допускать, чтобы более 50% огорода заросло одуванчиками, полынью и борщевиком.