Россиян предупредили о последствиях зарастания дачи сорняками

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Владелец дачи может получить штраф, если допустит разрастание на участке большого количества сорняков. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ предупредил юрист Василий Данилов.

Дачникам следует ответственно относиться к содержанию своего земельного участка и вовремя удалять сорняковые растения, — подчеркнул эксперт.

По его словам, если дача расположена на землях сельскохозяйственного назначения, владелец участка может получить штраф, если допустит зарастание более 50% площади растениями вроде одуванчика, полыни и борщевика.

Кроме того, дачника могут привлечь к административной ответственности по статье 10.1 КоАП за разведение, выращивание и несвоевременное уничтожение карантинных сорняков. Штраф может составить от 300 до 500 рублей.

В такой ситуации категория земли для привлечения владельца к ответственности неважна, уточнил юрист.

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