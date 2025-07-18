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18 июля 2025 в 13:00

Спасаем капусту от прыгающих блошек и тли! Проверенные методы без химии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спасаем капусту от прыгающих блошек и тли! Проверенные методы без химии! Маленькие прыгающие жучки — крестоцветные блошки или тля — способны за несколько дней испортить молодые листья капусты. Как защитить урожай без химии?

Эффективные способы борьбы

  • Опудривание золой или табачной пылью — припорошите листья после полива или росы, чтобы средство прилипло. Повторяйте раз в 3–5 дней.
  • Уксусный раствор (1 ст. л. на 5 л воды) — опрыскивайте утром или вечером, чтобы не обжечь листья.
  • Настой чеснока или полыни — измельчите 200 г сырья, залейте 10 л воды на сутки, процедите и обработайте капусту.

Профилактика

  • Высаживайте капусту рядом с укропом, кориандром или бархатцами — их запах отпугивает вредителей.
  • Регулярно поливайте — блошки любят сухую почву.
  • Накрывайте молодые всходы агроволокном.

Своевременные меры помогут сохранить урожай без вредной химии!

Ранее мы спасали грядки от нашествия вредителей. Как навсегда избавиться от слизней.

капуста
огород
грядки
дача
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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