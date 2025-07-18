Спасаем капусту от прыгающих блошек и тли! Проверенные методы без химии! Маленькие прыгающие жучки — крестоцветные блошки или тля — способны за несколько дней испортить молодые листья капусты. Как защитить урожай без химии?
Эффективные способы борьбы
- Опудривание золой или табачной пылью — припорошите листья после полива или росы, чтобы средство прилипло. Повторяйте раз в 3–5 дней.
- Уксусный раствор (1 ст. л. на 5 л воды) — опрыскивайте утром или вечером, чтобы не обжечь листья.
- Настой чеснока или полыни — измельчите 200 г сырья, залейте 10 л воды на сутки, процедите и обработайте капусту.
Профилактика
- Высаживайте капусту рядом с укропом, кориандром или бархатцами — их запах отпугивает вредителей.
- Регулярно поливайте — блошки любят сухую почву.
- Накрывайте молодые всходы агроволокном.
Своевременные меры помогут сохранить урожай без вредной химии!
Ранее мы спасали грядки от нашествия вредителей. Как навсегда избавиться от слизней.