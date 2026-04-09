09 апреля 2026 в 07:00

Да ну, вот это лайфхак — яйца на Пасху как из сказки: алый цвет без химии и заморочек

Привычная луковая шелуха дает красивый, но все же коричневатый оттенок, а хочется по-настоящему яркого, праздничного цвета. Есть простой способ получить чистый алый тон без магазинной «химии». Результат выглядит эффектно — словно яйца окрашены лепестками мака.

Ингредиенты:

  • Кармин — 5–10 г;
  • Вода — 1 л;
  • Лимонная кислота — 1 ч. л. (или уксус — 2 ст. л.);
  • Яйца — 6–10 шт.

Приготовление

Кармин — натуральный краситель, который дает насыщенный красный цвет. Его легко найти, а расход минимальный. Сначала растворите порошок в воде, добавьте кислоту или уксус — это усилит яркость. Затем аккуратно опустите сырые белые яйца и варите около 10–15 минут после закипания.

Чтобы оттенок стал глубоким, оставьте яйца в растворе еще на пару часов. После этого достаньте их и дайте обсохнуть естественно, не вытирая. Для красивого блеска смажьте поверхность каплей растительного масла.

Маленький секрет: без кислоты цвет будет тусклым, а если добавить соду — уйдет в фиолетовый.

Марина Макарова
М. Макарова
