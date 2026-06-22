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22 июня 2026 в 06:00

Цветы — копии популярных растений: бюджетные заменители роз, пионов и хризантем

Фото: D-NEWS.ru
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Мечтаете о роскошном саде с розами, пионами и лилиями, но бюджет ограничен? Есть гениальные заменители — цветы-копии, которые выглядят не хуже элитных растений, но стоят копейки и растут без ухода.

Мальва (шток-роза) — идеальный бюджетный заменитель розы: ее крупные махровые цветки на высоких цветоносах до 2 метров собраны в свечевидные соцветия и бывают белыми, розовыми, малиновыми, желтыми и бордовыми, напоминая пионы или розы, а растет она на любых почвах, размножается самосевом и цветет с июля до сентября.

Пиретрум — недооцененный заменитель хризантемы: его белые, розовые и малиновые корзинки с ярко-желтой серединкой цветут с июня по август, а растение неприхотливо, зимостойко и отпугивает вредителей, содержа природный инсектицид.

Фото: D-NEWS.ru

Гвоздика китайская — бюджетная альтернатива садовой гвоздике: ее крупные махровые цветки белого, розового, красного, сиреневого и двуцветного окраса с бахромчатыми краями цветут с июня до сентября, а семена можно сеять прямо в грунт в мае, и она не требует сложного ухода.

Ранее были названы самые душистые цветы для сада с ароматом ванили, меда и жасмина.

Проверено редакцией
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