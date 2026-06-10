Посадите эти «живые духи» на даче — и весь день будете купаться в ароматах ванили, меда и жасмина

Посадите эти «живые духи» на даче — и весь день будете купаться в ароматах ванили, меда и жасмина

Если вы хотите, чтобы дача радовала не только глаз, но и обоняние, сажайте цветы, чей аромат держится весь день и чувствуется за десятки метров.

Абсолютный лидер по силе запаха — гелиотроп с его густыми фиолетово-синими соцветиями, пахнущими ванилью с легкой пряной ноткой. Его нежный, но стойкий аромат особенно хорошо ощущается в теплые солнечные часы.

Чубушник, который в народе ошибочно называют жасмином, наполняет сад пьянящим сладким запахом в начале сезона. Сорт «белль этуаль» имеет легкую земляничную нотку, а неприхотливость кустарника позволяет забыть о нем до следующего года.

Для создания ароматной подушки у ног посадите алиссум: его низкие, стелющиеся кустики с мелкими цветками источают сильный медовый запах, который ощущается на протяжении всего дня, особенно если разместить его вдоль дорожек.

Фото: D-NEWS.ru

Не стоит забывать и о маттиоле двурогой — днем она почти незаметна, зато с наступлением сумерек начинает благоухать так, что сладкий, цветочно-медовый шлейф разносится на сотни метров, а посеять ее можно прямо в грунт за пару недель.

Ранее были названы цветы-хамелеоны: сажаете на участке — и каждое утро видите новый оттенок бутонов.