Цветы для холодного лета — растут без тепла и солнца! Стойкие многолетники

Если ваше лето часто бывает холодным и дождливым, выбирайте стойкие многолетники, которые не боятся перепадов температур.

Астильба с ее пушистыми соцветиями прекрасно чувствует себя в тени и влажной почве, выдерживая даже затяжные дожди. Ирис сибирский — еще один надежный вариант, его корневая система устойчива к холоду, а синие, фиолетовые и белые цветы украсят сад даже в прохладное лето.

Баптизия, представитель семейства бобовых, не только переживет холод, но и обогатит почву азотом, а ее синие или желтые цветы добавят красок. Гейхера порадует декоративными листьями и мелкими цветками, она устойчива к сырости и перепадам температур.

Лаванда (особенно узколистные сорта) выдерживает холодные ночи и цветет даже при недостатке тепла, главное — обеспечить ей хороший дренаж. Эхинацея пурпурная — выносливый многолетник, который не боится холода и продолжает цвести до осени.

Все эти цветы подходят для холодного лета. Они не только растут без солнца и тепла, но и сделают ваш сад ярким без особых хлопот.

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