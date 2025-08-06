Цветущая изгородь без хлопот: выбираем астильбу на зависть соседям

Астильба — отличный выбор для тенистых уголков сада. Этот многолетник радует глаз пышной резной листвой и нежными пушистыми метелками цветов, которые появляются в июне. Цветы бывают розовыми, белыми или бордовыми — они создают легкое и воздушное настроение в любом саду.

Астильба любит влагу и хорошо растет у водоемов или в низинах, где почва плодородная и хорошо мульчирована. Молодые кусты быстро растут и за пару лет превращаются в яркий зелёный фонтан с красивыми соцветиями. Чем старше астильба, тем эффектнее её цветение.

Высокие сорта подходят для заднего плана, а компактные — для бордюров. После цветения соцветия меняют цвет, а осенью листья окрашиваются в золотистые оттенки. Уход простой — весной подкормка, полив в засуху и деление куста раз в 4–5 лет. Попробуйте этот неприхотливый многолетник — он преобразит ваш сад без лишних хлопот.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.