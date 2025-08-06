Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 05:05

Цветущая изгородь без хлопот: выбираем астильбу на зависть соседям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астильба — отличный выбор для тенистых уголков сада. Этот многолетник радует глаз пышной резной листвой и нежными пушистыми метелками цветов, которые появляются в июне. Цветы бывают розовыми, белыми или бордовыми — они создают легкое и воздушное настроение в любом саду.

Астильба любит влагу и хорошо растет у водоемов или в низинах, где почва плодородная и хорошо мульчирована. Молодые кусты быстро растут и за пару лет превращаются в яркий зелёный фонтан с красивыми соцветиями. Чем старше астильба, тем эффектнее её цветение.

Высокие сорта подходят для заднего плана, а компактные — для бордюров. После цветения соцветия меняют цвет, а осенью листья окрашиваются в золотистые оттенки. Уход простой — весной подкормка, полив в засуху и деление куста раз в 4–5 лет. Попробуйте этот неприхотливый многолетник — он преобразит ваш сад без лишних хлопот.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

сады
цветы
дачи
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.