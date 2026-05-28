Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 14:00

Цветок-солнышко — вырастает в ажурные кусты: зимует без укрытия по всей России

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кореопсис мутовчатый — это многолетник, который станет настоящей палочкой-выручалочкой для дачников, уставших от капризных цветов. Он засухоустойчив, растет на любых, даже самых бедных почвах, и не требует частых поливов.

Полив этому растению нужен только в экстремальную жару, а на скудных грунтах он цветет даже обильнее, чем на жирных черноземах.

Кореопсис цветет с конца июня до самых заморозков, радуя глаз золотисто-желтыми солнышками диаметром 3-5 см, которые сплошь усыпают ажурные кусты высотой 40-60 см. Цветок отличается высокой морозостойкостью — выдерживает температуры до -34°C, поэтому в средней полосе и даже в Сибири зимует без укрытия.

Он практически не болеет, устойчив к вредителям. Уход минимален: достаточно раз в 3-4 года делить кусты для омоложения и удалять увядшие соцветия, чтобы продлить цветение.

Особо популярны сорта Moonbeam с нежно-желтыми цветами и Zagreb с ярко-золотистыми. Этот цветок — идеальный выбор для «ленивого сада», рокариев, бордюров и контейнеров.

Ранее были названы многолетники, которые не лезут на грядки, не губят урожай и цветут все лето.

Проверено редакцией
Читайте также
Юрист объяснил, на каких водоемах можно использовать сапы
Общество
Юрист объяснил, на каких водоемах можно использовать сапы
Суд разрешил саратовцам требовать компенсацию от курящих соседей
Общество
Суд разрешил саратовцам требовать компенсацию от курящих соседей
Один бутон раскрывается темно-фиолетовой бархатной бусиной с пурпурной каймой. Однолетник цвета «полночь» для смелых акцентов
Общество
Один бутон раскрывается темно-фиолетовой бархатной бусиной с пурпурной каймой. Однолетник цвета «полночь» для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне балкон в фиолетово-лимонных бусинах. Петуния-кружево с цветами до 8 см
Общество
Посейте в мае — в июне балкон в фиолетово-лимонных бусинах. Петуния-кружево с цветами до 8 см
Цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках
Общество
Цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества
Белоусов поручил группировке «Запад» активней применять дроны
«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами по обсуждению популярных шоу
Высоцкий оценил идею пересмотреть возрастные ограничения для кино о войне
«Более 60 кв. км территории»: раскрыты успехи ВС РФ в Харьковской области
«Недоразумение»: в Еврокомиссии открестились от слов Каллас
Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР
«Идиотские заявления»: что потребовали ЕС от России по миру на Украине
Захарова предупредила НАТО об учете пролетающих дронов
Американист озвучил ключевую причину обсуждения США смены власти на Кубе
На «Уралвагонзаводе» объяснились после ареста сотрудника
Регион как преимущество: как локальные компании выигрывают у крупных сетей
Белый дом заподозрили в подготовке военного вторжения на Кубу
«Будет борьба»: чемпион мира по хоккею о решении комитета IIHF
«Буквально на костях»: Захарова назвала особенность режима Зеленского
Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников
Россиян предупредили об ответственности за неправильный выброс мусора
Захарова назвала действия Японии угрозой для Дальнего Востока
Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире
Россиян предупредили об опасности приложений, требующих доступ к сообщениям
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.