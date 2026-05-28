Цветок-солнышко — вырастает в ажурные кусты: зимует без укрытия по всей России

Кореопсис мутовчатый — это многолетник, который станет настоящей палочкой-выручалочкой для дачников, уставших от капризных цветов. Он засухоустойчив, растет на любых, даже самых бедных почвах, и не требует частых поливов.

Полив этому растению нужен только в экстремальную жару, а на скудных грунтах он цветет даже обильнее, чем на жирных черноземах.

Кореопсис цветет с конца июня до самых заморозков, радуя глаз золотисто-желтыми солнышками диаметром 3-5 см, которые сплошь усыпают ажурные кусты высотой 40-60 см. Цветок отличается высокой морозостойкостью — выдерживает температуры до -34°C, поэтому в средней полосе и даже в Сибири зимует без укрытия.

Он практически не болеет, устойчив к вредителям. Уход минимален: достаточно раз в 3-4 года делить кусты для омоложения и удалять увядшие соцветия, чтобы продлить цветение.

Особо популярны сорта Moonbeam с нежно-желтыми цветами и Zagreb с ярко-золотистыми. Этот цветок — идеальный выбор для «ленивого сада», рокариев, бордюров и контейнеров.

