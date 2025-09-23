«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 07:07

Цветок, который сам «просит» полить его — уникальное свойство

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые комнатные растения обладают удивительной способностью визуально сигнализировать о необходимости полива, что значительно упрощает уход за ними. Эти уникальные цветы меняют внешний вид при недостатке влаги, демонстрируя явные признаки потребности в воде. Данная особенность делает их идеальным выбором для начинающих цветоводов и людей, часто отсутствующих дома.

Среди растений с ярко выраженной сигнальной системой выделяется оксалис (кислица), который опускает листья при недостатке влаги и поднимает их после полива. Не менее показателен спатифиллум, листья которого заметно поникают при потребности в воде, а после полива быстро восстанавливают тургор. Маранта также демонстрирует удивительную особенность — ее листья складываются вертикально вечером и при недостатке влаги. Для правильного ухода за такими растениями важно использовать хорошо дренированную почву и соблюдать умеренный режим полива.

Секрет успеха заключается в наблюдении за естественными ритмами растения — обычно признаки потребности в воде появляются утром или вечером. Эти растения не требуют сложного ухода, но важно не допускать длительного пересыхания корневой системы после появления сигналов. Большинство таких цветов предпочитают рассеянное освещение и регулярное опрыскивание. Способность растений визуально сообщать о своих потребностях является результатом адаптации к естественным условиям произрастания и делает процесс ухода за ними особенно интересным и познавательным.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

Читайте также
Король октябрьской посадки: этот цветок растет сам — без подкормок, полива и укрытия
Общество
Король октябрьской посадки: этот цветок растет сам — без подкормок, полива и укрытия
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
Общество
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
Посадил в октябре — в июне пышная стена с белоснежными ароматными соцветиями
Общество
Посадил в октябре — в июне пышная стена с белоснежными ароматными соцветиями
Что посадить на огороде в октябре, чтобы собрать большой урожай весной
Общество
Что посадить на огороде в октябре, чтобы собрать большой урожай весной
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Здоровье/красота
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
растения
цветы
уход
вода
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Движение по федеральной трассе под Новосибирском перекрыли
«Проинформировал о ситуации»: Зеленский отчитался перед Келлогом в США
Боец потерял ногу после танкового залпа и был спасен дроном
Ущерб по делу замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд рублей
Два российских аэропорта приостановили работу
Российский штурмовик рассказал об изменениях в тактике ВСУ
Терапевт назвала неочевидный минерал, замедляющий старение
Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше
На Украине обиделись на африканских послов после визита в Крым
Эрдоган выразил сомнения по поводу «вечной преданности» ЕС Украине
ВСУ лишились людей, техники и позиций: успехи ВС РФ к утру 23 сентября
Раскрыто имя изувера, ставшего первым руководителем пыточной ВСУ
Названы три страны для самого бюджетного отдыха осенью
В РФ предположили, что кроется за словами Ким Чен Ына о секретном оружии
Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони
Молдавский оппозиционер пообещал изменить отношения с Россией
Юрист объяснил, как налоговые органы борются с неплательщиками
Корабль-призрак без капитана нашли в океане
Ростех устроил отстрел новейшего бронежилета с уникальными свойствами
Тренер развеяла миф об ухудшении физической формы после отказа от протеина
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.