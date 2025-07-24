Цветет до самых заморозков! Рубиновые шапки взрываются цветом все лето!

Седум Ред Каули — идеальный многолетник для занятых садоводов. Этот удивительный сорт очитка сочетает в себе яркую внешность и удивительную неприхотливость. Его сизо-голубые листья создают эффектный контраст с насыщенными красными соцветиями, которые украшают сад с середины лета до самых заморозков.

Главное преимущество «Ред Каули» — его потрясающая адаптивность. Растение прекрасно переносит засуху, довольствуясь редкими поливами только в особо жаркие периоды. К почвам оно совершенно нетребовательно — будет прекрасно расти даже на бедных каменистых участках. Подкормки этому седуму не нужны, более того, избыток удобрений может ему навредить.

Для пышного цветения выбирайте солнечные места — в тени побеги могут вытягиваться, а цветение становится менее обильным. Растение быстро разрастается, образуя плотные куртины, что делает его идеальным выбором для рокариев, бордюров или заполнения пустующих участков сада. Раз в несколько лет разросшиеся кусты можно омолодить делением.

Особенно эффектно «Ред Каули» смотрится в сочетании с растениями контрастных оттенков — серебристыми чистецами, голубоватыми хостами или декоративными злаками.

Этот многолетник — настоящая находка для тех, кто мечтает о красивом саде без постоянного ухода. Посадив «Ред Каули», вы годами сможете любоваться его эффектным видом, уделяя ему минимум внимания. Все, что ему нужно, — солнечное место и ваше восхищение!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!