Чувствую себя настоящим шефом с этим рецептом — вкуснейшие крокеты-тягучки

Сырные крокеты — простое, но эффектное блюдо, которое станет идеальной закуской или дополнением к основному меню. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с насыщенным сырным вкусом.

Для приготовления понадобится 4–5 яичных белков, 150 г сыра и 70 г панировочных сухарей. Белки взбивают до устойчивых пиков, затем аккуратно смешивают с натертым сыром. Из полученной массы формируют крокеты, обваливают в сухарях и обжаривают во фритюре до золотистой корочки.

Готовые крокеты лучше подавать сразу — горячими, с хрустящей корочкой и тягучей сырной сердцевиной. Их можно дополнить соусом на выбор: чесночным, томатным или сливочным. Это блюдо легко разнообразить, добавив в массу зелень, специи или ветчину.

