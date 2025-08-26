Забудьте про обычные тосты: вот идеальный утренний перекус

Сырно-чесночный батон — простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдет для быстрого завтрака или перекуса. Оно готовится за несколько минут, но получается настолько ароматным и аппетитным, что станет любимым в вашем меню.

Для приготовления понадобится мягкий батон, 80 г сливочного масла, 5 зубчиков чеснока, 100 г сыра, 50 мл молока, петрушка и соль по вкусу. Масло растапливают, смешивают с измельченным чесноком, тертым сыром и молоком. Полученной смесью обильно смазывают батон и отправляют в разогретую духовку до образования золотистой корочки.

Готовый батон получается хрустящим снаружи и нежным внутри, с насыщенным чесночным ароматом и сливочным вкусом сыра. Подавать его лучше горячим, украсив свежей зеленью. Это блюдо можно разнообразить, добавив специи, ветчину или томаты.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.