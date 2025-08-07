Чудо-рецепт на август: обалденные жареные лисички, что стоят до весны

Сезон лисичек в самом разгаре — пора не только готовить ароматные блюда, но и подумать о заготовках. Эти грибы прекрасно переносят консервацию: сохраняют вкус, структуру и аромат. Особенно удачно получаются жареные лисички в масле, которые можно хранить всю зиму и доставать по настроению.

Готовятся они без уксуса и лишней возни, а по вкусу — как только что со сковороды. Главное — соблюсти правильную технологию.

Что понадобится:

Лисички свежие — 1,2 кг

Растительное масло — 200 мл

Соль — 1,5 ч. л.

Как приготовить:

Шаг 1.

Очистите грибы от лесного мусора. Удобнее всего замочить их на 30 минут в холодной воде, а затем промыть под проточной струёй.

Шаг 2.

Нарежьте грибы средними кусочками. Не стоит мельчить — в процессе термической обработки они сильно уменьшатся в объёме.

Шаг 3.

Вскипятите 2,5 литра воды. Отварите лисички 10 минут, затем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Шаг 4.

Разогрейте масло в сковороде, выложите грибы. Жарьте под крышкой 30 минут на среднем огне, затем — ещё 30 минут без крышки, чтобы испарилась влага.

Шаг 5.

Разложите горячие лисички по стерилизованным банкам, залейте оставшимся маслом, герметично закатайте. Переверните банки, укутайте полотенцем и дождитесь полного остывания.

Как хранить:

Храните в прохладном тёмном месте — лисички легко простоят до весны. Перед подачей их можно разогреть или добавить в гарниры, каши, мясо или просто подать с картошкой.

Совет: для аромата можно добавить пару щепоток сушёного чеснока или лавровый лист при жарке.

