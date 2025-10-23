Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:32

Что такое бронекофе: готовим простой рецепт на сливках и масле — хит, который покорил не только кофеманов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бронекофе — настоящий хит среди любителей бодрящего утра. Этот напиток не только дарит энергию, но и помогает надолго сохранить чувство сытости благодаря сочетанию кофе, масла и сливок. Секрет его популярности в необычном способе приготовления и эффекте «брони», который обеспечивает длительную энергию и поддерживает концентрацию.

Для приготовления бронекофе вам понадобятся свежезаваренный кофе — 200 мл, сливочное масло — 1 ст. л., кокосовое масло — 1 ст. л. и сливки 10–20% — 50 мл. Эти ингредиенты создают насыщенный, кремовый напиток с легкой сладостью и бархатистой текстурой.

Сначала сварите кофе привычным способом, лучше всего использовать свежеобжаренные зерна. В горячий напиток добавьте оба вида масла и сливки, после чего тщательно взбейте блендером до образования пены. Напиток приобретает однородную консистенцию и плотную бархатистую текстуру.

Бронекофе придумал американский предприниматель Дэйв Эспри, вдохновившись традициями тибетских монахов, которые добавляли масло и травы в чай для бодрости. Сегодня этот кофе популярен среди тех, кто следит за весом и хочет получать энергию без быстрых скачков сахара. Пейте его утром — и заряд бодрости обеспечен на несколько часов.

Ранее мы готовили модный кофе дома. Три обалденных рецепта сэкономят вам деньги.

