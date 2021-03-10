Член ОНК Литвинович заявила о намерении пойти на выборы в Госдуму

https://static.news.ru/photo/728f6314-81b8-11eb-b51b-96000091f725_660.jpg Марина Литвинович Фото: Марина Литвинович/facebook.com

Правозащитница Марина Литвинович заявила, что планирует пойти на выборы в Государственную думу, если её исключат из Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Я действительно буду участвовать в выборах в Госдуму в этом году в случае, если меня исключат из ОНК, — написала она в Telegram.

Литвинович отметила, что намеренно «обостряет ситуацию».

Пусть те, кто принял решение о моём исключении, решают, что им хуже — Литвинович-депутат или Литвинович — член ОНК, — добавила она.

Ранее столичная ОНК проголосовала за исключение Марины Литвинович из состава комиссии. Её обвиняют в разглашении тайны следствия по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Любови Соболь. Литвинович эти претензии отвергает.

Накануне первый заместитель секретаря ОП Вячеслав Бочаров заявил, что ОНК РФ рассмотрит вопрос об исключении Марины Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы без её участия.