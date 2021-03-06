Общественная палата может исключить Литвинович из ОНК Москвы без её участия

https://static.news.ru/photo/833ef7fc-7e83-11eb-8240-96000091f725_660.jpg Марина Литвинович Фото: facebook.com/marina.litvinovich

Общественная палата России рассмотрит вопрос об исключении Марины Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы без её участия. Об этом заявил первый заместитель секретаря ОП Вячеслав Бочаров.

Если есть основания, Москва подаёт данные нам и мы рассматриваем. У нас есть соответствующая комиссия, которая это просматривает, изучает, потом выносит на голосование совета палаты. Мы однозначно не пригласим [Литвинович]. Вы представляете, 85 субъектов Российской Федерации, в ОНК входят много людей. Если мы каждого будем вызывать к себе, это просто не формат работы, — цитирует издание «Подъём» Бочарова.

Ранее столичная ОНК проголосовала за исключение Марины Литвинович из состава комиссии. Её обвиняют в разглашении тайны следствия по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь. Литвинович эти претензии отвергает.

Как сообщал NEWS.ru, основанный правозащитником Львом Пономарёвым фонд «В защиту прав заключённых» исключён из реестра иностранных агентов по решению Министерства юстиции РФ.