Чистая квартира без усилий: секреты 75-летней хозяйки

Принято считать, что с возрастом поддерживать порядок становится все сложнее, особенно если дома живут животные. Но опыт наших бабушек доказывает обратное: ее квартира всегда аккуратна и уютна.

Правило трёх минут

Главный секрет хозяйки — никогда не откладывать мелкие дела. Если действие занимает меньше трёх минут, она выполняет его сразу. Пролилась вода — тут же вытерла, сняла одежду — сразу повесила. Благодаря этой привычке беспорядок просто не успевает накапливаться.

Чистая посуда без горы в раковине

После каждого приёма пищи нужно мыть посуду. Так экономится не только время, но и силы: раковина всегда пустая, а кухня выглядит ухоженной.

Уход за текстилем и уборка

Раз в месяц хозяйка стирает шторы, постельное белье и покрывала. Пока работает машинка, она пылесосит ковры. Такой подход помогает избавиться от пыли и аллергенов, а дышать становится заметно легче.

Простое проветривание

Чтобы воздух оставался свежим, женщина дважды в день на несколько секунд открывает окна. Этого достаточно, чтобы не было духоты.

Животные без хлопот

Несмотря на питомцев, в квартире нет запаха и шерсти: хорошая хозяйка ежедневно уделяет несколько минут вычесыванию животных и сразу убирает за ними. Автоматические кормушки экономят время и избавляют от лишнего мытья мисок.

Кухонный секрет

Для защиты столешницы можно использовать обычную фольгу: жир и пятна не впитываются, а уборка занимает считаные секунды. Кроме того, раз в неделю нужно заготавливать продукты, чтобы готовка в будни была максимально быстрой.

Обычные носки могут стать источником серьезных проблем со здоровьем, если пренебрегать правилами гигиены. Несмотря на кажущуюся безобидность, именно носки создают идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов.