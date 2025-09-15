Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:22

Чистая квартира без усилий: секреты 75-летней хозяйки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Принято считать, что с возрастом поддерживать порядок становится все сложнее, особенно если дома живут животные. Но опыт наших бабушек доказывает обратное: ее квартира всегда аккуратна и уютна.

Правило трёх минут

Главный секрет хозяйки — никогда не откладывать мелкие дела. Если действие занимает меньше трёх минут, она выполняет его сразу. Пролилась вода — тут же вытерла, сняла одежду — сразу повесила. Благодаря этой привычке беспорядок просто не успевает накапливаться.

Чистая посуда без горы в раковине

После каждого приёма пищи нужно мыть посуду. Так экономится не только время, но и силы: раковина всегда пустая, а кухня выглядит ухоженной.

Уход за текстилем и уборка

Раз в месяц хозяйка стирает шторы, постельное белье и покрывала. Пока работает машинка, она пылесосит ковры. Такой подход помогает избавиться от пыли и аллергенов, а дышать становится заметно легче.

Простое проветривание

Чтобы воздух оставался свежим, женщина дважды в день на несколько секунд открывает окна. Этого достаточно, чтобы не было духоты.

Животные без хлопот

Несмотря на питомцев, в квартире нет запаха и шерсти: хорошая хозяйка ежедневно уделяет несколько минут вычесыванию животных и сразу убирает за ними. Автоматические кормушки экономят время и избавляют от лишнего мытья мисок.

Кухонный секрет

Для защиты столешницы можно использовать обычную фольгу: жир и пятна не впитываются, а уборка занимает считаные секунды. Кроме того, раз в неделю нужно заготавливать продукты, чтобы готовка в будни была максимально быстрой.

Обычные носки могут стать источником серьезных проблем со здоровьем, если пренебрегать правилами гигиены. Несмотря на кажущуюся безобидность, именно носки создают идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов.

уборка
домохозяйки
советы
чистота
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.