Число пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 63

Количество пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 63, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава региона Виталия Хераскова. Ранее было известно о 57 травмированных. Все пострадавшие госпитализированы в стационары, а некоторые проходят амбулаторное лечение.

На 10 утра (06:00 мск) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС — 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса, — цитирует агентство представителя ведомства.

Он уточнил, что в числе пострадавших 11 горноспасателей. Их состояние оценивается медиками как лёгкое и средней степени тяжести.

По словам главы региона Сергея Цивилёва, 10 спасателей госпитализированы с отравлениями и один — с черепно-мозговой травмой. Он отметил , что риска для их жизни нет. Губернатор заверил, что семьям погибших и пострадавших, а также тем, кто находится на лечении, будет оказана вся необходимая помощь.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. На тот момент в забое находились 287 человек. По последним данным, 52 из них погибли. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».