Число госпитализированных детей после отравления в поезде возросло до 87

Количество детей, попавших в больницы в результате отравления в поезде Мурманск — Адлер, увеличилось до 87. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Там уточнили, что 67 детей проходят лечение в Туапсинской ЦРБ № 1, ещё 12 находятся в Апшеронской больнице и восемь — в Белореченской. Врачи оценивают состояние несовершеннолетних как лёгкое и средней степени тяжести.

Об инциденте стало известно 7 августа. В поезде ехали 250 детей в составе организованных групп. После ужина в вагоне-ресторане часть из них почувствовала себя плохо. Первоначально сообщалось, что от кишечного отравления пострадали 20 детей, затем их число возросло до 56.

В связи с массовым отравлением детей в поезде Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Для расследования дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте.