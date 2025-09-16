Чесночные галушки по-украински! Подаем с супом и сметаной, готовить проще простого

Чесночные галушки — это ароматные, нежные клецки, которые превращают любой суп в праздничное блюдо, а поданные отдельно со сметаной и шкварками становятся самостоятельным шедевром. Их насыщенный чесночный аромат и мягкая текстура никого не оставят равнодушным. Это блюдо украинской кухни, которое готовится быстро и просто, но дарит невероятное удовольствие и чувство домашнего уюта.

Вам понадобится: 2 яйца, 200 г муки, 3 зубчика чеснока, 100 мл воды, соль, перец, зелень укропа. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с яйцами, солью и перцем. Постепенно введите муку, добавляя воду, тесто станет густым, как на оладьи. Дайте постоять 10 минут. В кипящую воду или бульон закладывайте тесто чайной ложкой, предварительно смачивая её в воде. Варите 5–7 минут, и галушки всплывут. Подавайте с супом или отдельно со сметаной и жареным шпиком.

