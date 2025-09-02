Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 13:20

Чешский грибной суп кулайда! Вкусный и душистый — с грибным ароматом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим чешский суп кулайда! Этот суп — воплощение уюта и щедрости чешской кухни! Его насыщенный грибной аромат, нежная кремовая текстура и глубина вкуса покоряют с первой ложки. Идеальное блюдо для осеннего обеда, которое согреет и наполнит дом сказочным ароматом леса.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежих лесных грибов (шампиньоны или белые), 1 крупная луковица, 2 картофелины, 1 морковь, 50 г сливочного масла, 1,5 л мясного или овощного бульона, 200 мл сливок 20%, 2 ст. л. муки, пучок укропа, соль и перец по вкусу.

Грибы очистите и нарежьте ломтиками. Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. В кастрюле растопите сливочное масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и готовьте 10 минут до румяного цвета. Посыпьте мукой, перемешайте и постепенно влейте бульон. Добавьте нарезанный кубиками картофель и морковь. Варите 20 минут на медленном огне.

Влейте сливки, доведите до кипения (не кипятите!). Посолите, поперчите, добавьте измельченный укроп. Дайте настояться под крышкой 15 минут. Подавайте с гренками или свежим хлебом. Этот суп еще вкуснее на второй день, когда ароматы полностью раскрываются!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

супы
кулинария
обеды
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
Убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.