Чешский грибной суп кулайда! Вкусный и душистый — с грибным ароматом!

Готовим чешский суп кулайда! Этот суп — воплощение уюта и щедрости чешской кухни! Его насыщенный грибной аромат, нежная кремовая текстура и глубина вкуса покоряют с первой ложки. Идеальное блюдо для осеннего обеда, которое согреет и наполнит дом сказочным ароматом леса.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежих лесных грибов (шампиньоны или белые), 1 крупная луковица, 2 картофелины, 1 морковь, 50 г сливочного масла, 1,5 л мясного или овощного бульона, 200 мл сливок 20%, 2 ст. л. муки, пучок укропа, соль и перец по вкусу.

Грибы очистите и нарежьте ломтиками. Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. В кастрюле растопите сливочное масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и готовьте 10 минут до румяного цвета. Посыпьте мукой, перемешайте и постепенно влейте бульон. Добавьте нарезанный кубиками картофель и морковь. Варите 20 минут на медленном огне.

Влейте сливки, доведите до кипения (не кипятите!). Посолите, поперчите, добавьте измельченный укроп. Дайте настояться под крышкой 15 минут. Подавайте с гренками или свежим хлебом. Этот суп еще вкуснее на второй день, когда ароматы полностью раскрываются!

