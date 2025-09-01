День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 18:17

Раскрываю рецепт корейских хозяек! Острый корейский суп кочудян-чиге!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот суп — настоящий взрыв вкуса и аромата! Густой, насыщенный, с обжигающей остротой и глубокой ферментированной ноткой кочудяна, он идеально согреет в холодный день и зарядит энергией. Традиционное корейское блюдо, которое покоряет с первой ложки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей грудинки или ребрышек, 3 ст. л. пасты кочудян, 1 картофелина, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 кабачок, 100 г ростков сои, 2 зеленых перца чили, 1 ст. л. соевого соуса, 2 зеленых лука, соль и растительное масло.

Мясо нарежьте кубиками, залейте 2 л воды и варите 1,5 часа на медленном огне, снимая пену. Разогрейте масло в казане, обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок. Добавьте пасту кочудян и обжаривайте 2 минуты. Влейте бульон с мясом, добавьте нарезанный картофель и варите 10 минут.

Добавьте нарезанный кабачок, ростки сои и перец чили. Варите еще 10 минут. Приправьте соевым соусом, посолите по вкусу. Перед подачей посыпьте зеленым луком. Подавайте обжигающе горячим с рисом и кимчи. Остроту можно регулировать количеством пасты — но настоящие гурманы оценят классический жгучий вариант! Этот суп особенно хорош на второй день, когда вкусы полностью сочетаются.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

супы
рецепты
ужины
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
