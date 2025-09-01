Обед настоящего султана у вас на кухне — готовим турецкий мерджимек

Нежный крем-суп из красной чечевицы — визитная карточка турецкой кухни. Мерджимек согревает, быстро готовится и отлично насыщает. Лимон и сушеная мята добавляют свежие акценты, паприка и перец — мягкую остринку.

Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла и 20 г сливочного, пассеруйте 1 мелко рубленную луковицу и 1 тертую морковь 5–6 минут. Добавьте 1–2 ст. л. томатной пасты, прогрейте. Всыпьте 200 г красной чечевицы (1 стакан), влейте 1,2 л воды или бульона, приправьте 1 ч. л. сладкой паприки, 0,5 ч. л. молотого кумина, щепоткой красного и черного перца, солью. Варите 15–18 минут до мягкости. Снимите с огня, пробейте блендером до кремовой текстуры, верните на огонь, доведите до легкого кипения. Добавьте 1 ч. л. сушеной мяты и сок дольки лимона. Подавайте с лавашем и еще каплей лимона.

